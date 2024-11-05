Покрытый фекалиями турист упал с балкона, пробил потолок кафе и попал на видео

В Паттайе покрытый фекалиями британец упал с балкона отеля и пробил потолок кафе

В Таиланде пьяный британский турист упал с балкона отеля и пробил потолок соседнего кафе. Инцидент попал на видео, которое публикует Daily Mail.

Известно, что 51-летний мужчина приехал на курорт Паттайя 23 сентября и отдыхал в гостинице в квартале красных фонарей. Рано утром 4 ноября он вернулся в свой номер очень пьяным, после чего из комнаты стали доноситься стоны и стуки.

Через некоторое время покрытый фекалиями голый британец упал на крышу интернет-кафе и застрял в деревянном потолке. По словам очевидцев, от мужчины исходил такой запах, словно прорвало канализационную трубу.

Туриста нашли в бессознательном состоянии, однако серьезных травм он не получил. Его доставили в местную больницу для лечения и наблюдения.

Тем временем полицейские поднялись в номер британца и увидели размазанные по полу экскременты. Хотя в ходе обыска правоохранители не нашли ничего противозаконного, они решили провести расследование и выяснить, как мужчина оказался в таком состоянии.