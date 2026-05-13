В ВСУ пожаловались на успехи российских военных в ДНР

Российские военные продолжают активно действовать на фронте в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Мучной в Telegram.

По его словам, на покровском направлении армия России интенсивно использует артиллерию южнее и юго-восточнее Шевченко. Также Мучной пожаловался на участившиеся атаки дронов по Светлому и поиск Вооруженными силами (ВС) РФ слабых мест у ВСУ для дальнейшего продвижения у Сергиевки.

На константиновском направлении российские войска заходят в промзону Константиновки. Мучной отметил, что армия России накапливает силы на данном участке фронта.

На славянском направлении ВС РФ ведут активные бои и подтягивают дополнительные подразделения, написал боец ВСУ. Удары наносятся по украинским пунктам координации, средствам связи и военной технике.

Ранее в ВСУ пожаловались на успехи Российской армии в Запорожской области. Сообщалось, что ВС РФ давят логистику противника на данном направлении.