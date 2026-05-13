16:07, 13 мая 2026

Жена Сафонова отреагировала на обращение порнозвезды к мужу перед финалом Лиги чемпионов

Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Марина Кондратюк, жена российского вратаря французского ПСЖ Матвея Сафонова, отреагировала на обращение порнозвезды Мэри Рок к голкиперу. Об этом сообщается на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Она не подозревает, что жаркие ночи для Матвея — это решение кроссвордов, просмотр "Что? Где? Когда?" и отбой в 23:30, потому что ему утром вставать на тренировку», — пошутила Кондратюк.

Ранее Рок обратилась к Сафонову в преддверии финала Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала». Актриса пообещала футболисту «столько жарких ночей», сколько он сделает сейвов в матче.

Финал Лиги чемпионов между ПСЖ и «Арсеналом» пройдет 30 мая в Будапеште. Суперкомпьютер Opta назвал лондонцев фаворитами турнира.

