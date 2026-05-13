Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
14:11, 13 мая 2026Спорт

Порнозвезда обратилась к Сафонову перед финалом Лиги чемпионов

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российская порнозвезда Мэри Рок обратилась к российскому вратарю французского ПСЖ Матвею Сафонову в преддверии финала Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала». Видео опубликовал Telegram-канал Mash на спорте.

Актриса пообещала футболисту «столько жарких ночей», сколько он сделает сейвов в матче. »Если вы не пропустите ни одного гола, я сделаю на завтрак вам аппетитную яичницу. Ну что, Матвей, удачи!» — заявила Рок.

Финал Лиги чемпионов между ПСЖ и «Арсеналом» пройдет 30 мая в Будапеште. Суперкомпьютер Opta назвал лондонцев фаворитами турнира.

Сафонов выступает за парижский клуб с 2024 года. За это время он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также стал победителем Межконтинентального кубка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле назвали условие для открытия полноформатных мирных переговоров с Украиной

    Стало известно о новом назначении в кавказском регионе России после увольнения главы

    Новый седан петербургской сборки назвали «эталоном для чиновников»

    В Казахстане отказались от захоронения иностранных радиоактивных отходов

    Курс доллара упал ниже 73 рублей

    В российском регионе дачникам пришлось откапывать дома

    Один перевозчик урезал международные авиарейсы из-за подорожания авиатоплива

    На Украине обрушились с критикой на Зеленского после его слов о российских дронах

    Порнозвезда обратилась к Сафонову перед финалом Лиги чемпионов

    Ермак рассказал о своих недостатках в суде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok