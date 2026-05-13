Порнозвезда обратилась к Сафонову перед финалом Лиги чемпионов

Российская порнозвезда Мэри Рок обратилась к российскому вратарю французского ПСЖ Матвею Сафонову в преддверии финала Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала». Видео опубликовал Telegram-канал Mash на спорте.

Актриса пообещала футболисту «столько жарких ночей», сколько он сделает сейвов в матче. »Если вы не пропустите ни одного гола, я сделаю на завтрак вам аппетитную яичницу. Ну что, Матвей, удачи!» — заявила Рок.

Финал Лиги чемпионов между ПСЖ и «Арсеналом» пройдет 30 мая в Будапеште. Суперкомпьютер Opta назвал лондонцев фаворитами турнира.

Сафонов выступает за парижский клуб с 2024 года. За это время он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также стал победителем Межконтинентального кубка.