В Конгрессе Филиппин прозвучали десятки выстрелов

Reuters: В Сенате Филиппин прозвучали выстрелы, людей призвали найти укрытие

В верхней палате Конгресса Филиппин прозвучало несколько выстрелов, людей призвали найти укрытие. Об этом сообщает Reuters.

«В Сенате Филиппин раздались выстрелы, и людям приказали бежать в укрытие, как сообщили свидетели (...). В здании царил хаос в ожидании попытки арестовать высокопоставленного сенатора (Рональда дела Роза — прим. «Ленты.ру»), разыскиваемого Международным уголовным судом. Неясно, что произошло и кто стрелял», — передает агентство.

Также очевидцы сообщили, что видели внутри здания Сената около семи военнослужащих в камуфляжной форме, некоторые из которых несли штурмовые винтовки. Авторы материала указали, что причины присутствия военных пока не ясны.

Представитель филиппинского Сената заявил, что все находящиеся внутри здания люди живы, жертв нет.

В марте 2025 года бывший президент Филиппин Родриго Дутерте был взят под стражу Международным уголовным судом (МУС) в Гааге. Его задержали в международном аэропорту Манилы по ордеру МУС, выданному в связи с «делом о преступлениях против человечности» при борьбе с незаконным оборотом наркотиков в стране.