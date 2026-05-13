16:19, 13 мая 2026

Раскрыта первопричина драки индусов с узбеками на молотках на российской птицефабрике

Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Первопричиной драки между мигрантами из Индии и Узбекистана на птицефабрике в Санкт-Петербурге стал языковой барьер. Подробности со ссылкой на сотрудника предприятия сообщает издание 78.ru.

По данным источника издания, у сотрудников фабрики случился конфликт из-за разных ценностей и непонимания. В результате в массовой драке с обеих сторон приняли участие по сто человек. При этом в бой шли палки, молотки и даже топоры. Пострадали порядка 20 человек, 6 — в тяжелом состоянии. Остановили побоище ОМОН и Росгвардия.

Ранее сообщалось, что в массовой драке участвовали порядка 60 человек, а схватка началась из-за непонимания. Участников потасовки доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

