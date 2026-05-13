Силовые структуры
10:26, 13 мая 2026

Названа причина побоища на российской птицефабрике

МВД: Массовая драка мигрантов на птицефабрике в Ленобласти началась из-за ссоры
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Побоище работников на птицефабрике в Ленинградской области началось из-за словесной перепалки. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

Причиной массовой драки стал конфликт между выходцами из Средней и Южной Азии. В ней участвовали 60 человек. 12 участников потасовки доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

20 человек госпитализировали, семеро из них находятся в тяжелом состоянии. Инцидент произошел на птицефабрике в поселке Приладожский Кировского района Ленобласти.

