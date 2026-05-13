Для сонь открыли брачное агентство

В Великобритании защитники природы открыли брачное агентство для сонь

Британский фонд Wildwood Trust открыл брачное агентство, чтобы помочь выжить соням. Об этом сообщает SWNS.

Защитница природы Сюзанна Кинастон объяснила, что вместе с коллегами стала вести племенную книгу сонь. В ней содержится информация обо всех этих грызунах, содержащихся в неволе: их дата, место рождения и родословная. Эти данные помогают сотрудникам фонда подобрать особей, идеально подходящих друг другу для продолжения рода.

Таким образом Кинастон хочет добиться генетического разнообразия. Она старается выводить сонь, у которых будет больше шансов выжить в дикой природе Великобритании. Сотрудники фонда планируют в этом году выпустить в лес 37 сонь. Все они родились в прошлом году и зимовали в Wildwood Trust.

Сони — это мелкие древесные грызуны из семейства соневых, внешне напоминают мышей, но с пушистым хвостом и более округлой мордочкой. Они ведут ночной образ жизни и знамениты тем, что впадают в длительную зимнюю спячку, которая может длиться до семи месяцев, из-за чего и получили свое имя на русском языке.

По данным Wildwood Trust, с 2000 года численность сонь в Великобритании сократилась на 70 процентов. Это происходит из-за уничтожения среды обитания этих грызунов и изменения климата.

