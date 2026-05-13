Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:07, 13 мая 2026Из жизни

Для сонь открыли брачное агентство

В Великобритании защитники природы открыли брачное агентство для сонь
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: H. Osadnik / Wikimedia

Британский фонд Wildwood Trust открыл брачное агентство, чтобы помочь выжить соням. Об этом сообщает SWNS.

Защитница природы Сюзанна Кинастон объяснила, что вместе с коллегами стала вести племенную книгу сонь. В ней содержится информация обо всех этих грызунах, содержащихся в неволе: их дата, место рождения и родословная. Эти данные помогают сотрудникам фонда подобрать особей, идеально подходящих друг другу для продолжения рода.

Таким образом Кинастон хочет добиться генетического разнообразия. Она старается выводить сонь, у которых будет больше шансов выжить в дикой природе Великобритании. Сотрудники фонда планируют в этом году выпустить в лес 37 сонь. Все они родились в прошлом году и зимовали в Wildwood Trust.

Материалы по теме:
«В конце тоннеля есть свет» Самые добрые и милые истории 2024 года, помогающие сохранить веру в светлое будущее
«В конце тоннеля есть свет»Самые добрые и милые истории 2024 года, помогающие сохранить веру в светлое будущее
1 января 2025
«Главное — не количество лап, а сила духа» Самые добрые и трогательные истории 2025 года, заставляющие поверить в чудо
«Главное — не количество лап, а сила духа»Самые добрые и трогательные истории 2025 года, заставляющие поверить в чудо
3 января 2026

Сони — это мелкие древесные грызуны из семейства соневых, внешне напоминают мышей, но с пушистым хвостом и более округлой мордочкой. Они ведут ночной образ жизни и знамениты тем, что впадают в длительную зимнюю спячку, которая может длиться до семи месяцев, из-за чего и получили свое имя на русском языке.

По данным Wildwood Trust, с 2000 года численность сонь в Великобритании сократилась на 70 процентов. Это происходит из-за уничтожения среды обитания этих грызунов и изменения климата.

Ранее сообщалось, что живущий в Московском зоопарке манул Тимофей снова остался без любви. Зооботанический парк Хигасияма в городе Нагоя отказался привезти ему японскую невесту.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Поставки нефтепродуктов из России упали до минимума в истории

    Россиянам назвали регионы с самыми сильными дождями

    Госдума изменила порядок проверки пьяных водителей

    Дачников призвали спать спокойно

    Раскрыт один из ключевых факторов ожирения

    В ВСУ пожаловались на успехи российских военных в ДНР

    Карл III сделал заявление об Украине и НАТО

    20-летний турист случайно упал с балкона в отеле и не выжил на курорте Европы

    Жена Сафонова отреагировала на обращение порнозвезды к мужу перед финалом Лиги чемпионов

    Для сонь открыли брачное агентство

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok