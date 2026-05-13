16:52, 13 мая 2026

Верховный суд России вступился за уличенную в краже школьницу

Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Верховный суд (ВС) России вступился за школьницу, уличенную в мелкой краже из магазина. Об этом сообщает ТАСС.

Высшая судебная инстанция отменила обвинительный приговор несовершеннолетней, сочтя преступление малозначительным. Осужденной предоставлено право на реабилитацию.

Из материалов дела следует, что девочка украла товары из гипермаркета в Бугульме стоимостью 5674 рубля. Родственники возместили ущерб, тем не менее мировой судья судебного участка по Бугульминскому судебному участку Республики Татарстан признал школьницу виновной, вышестоящие инстанции подтвердили ей приговор.

Ранее сообщалось, что Верховный суд России смягчил приговор российскому военному, осужденному за браконьерство.

