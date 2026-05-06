Российскому военному смягчили приговор после вмешательства омбудсмена

Верховный суд сократил срок ветерану СВО за браконьерство

Верховный суд России смягчил приговор российскому военному, осужденному за браконьерство. Об этом пишет «МК».

Сначала Читинский гарнизонный военный суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы и штрафу в 30 тысяч рублей. За него ходатайствовала уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. Вышестоящая инстанция пришла к выводу, что суд не учел статус мужчины и то, что он воспитывает троих детей, а также добровольно возместил ущерб. В результате приговор снизили до двух лет колонии-поселения.

По данным издания, в декабре 2023 года сотрудники Минприроды Забайкальского края задержали мужчину, когда он перевозил в своей машине туши дзеренов, охота на которых запрещена. В его автомобиле также обнаружили незарегистрированный карабин.

