Российскому военному смягчили приговор после вмешательства омбудсмена

Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Верховный суд России смягчил приговор российскому военному, осужденному за браконьерство. Об этом пишет «МК».

Сначала Читинский гарнизонный военный суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы и штрафу в 30 тысяч рублей. За него ходатайствовала уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. Вышестоящая инстанция пришла к выводу, что суд не учел статус мужчины и то, что он воспитывает троих детей, а также добровольно возместил ущерб. В результате приговор снизили до двух лет колонии-поселения.

По данным издания, в декабре 2023 года сотрудники Минприроды Забайкальского края задержали мужчину, когда он перевозил в своей машине туши дзеренов, охота на которых запрещена. В его автомобиле также обнаружили незарегистрированный карабин.

Ранее сообщалось, что браконьер пытался расправиться со свидетелями в Нижегородской области.

