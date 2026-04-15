Браконьер пытался расправиться со свидетелями в российском регионе

14:50, 15 апреля 2026

В Нижегородской области осудили браконьера за покушение на свидетелей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В Нижегородской области осудили браконьера за покушение на свидетелей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Он признан виновным по статье 30, 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

Как установил суд, 18 мая 2025 года местные жители заметили в лесу автомобили, в которых находились люди с оружием. Заподозрив их в незаконной охоте на диких животных, пострадавшие решили остановить их деятельность, задержав нарушителей и сообщив об этом сотруднику охотнадзора.

Браконьер, опасаясь привлечения к ответственности, решил расправиться со свидетелями. Он произвел несколько выстрелов в их сторону и ранил в живот одного из местных жителей. Испытывая опасения за свою жизнь, пострадавшие стали убегать от стрелка, после этого он еще несколько раз выстрелил им вслед.

Раненому оказали своевременную медицинскую помощь, он выжил.

Суд приговорил браконьера к девяти годам колонии строгого режима, и в пользу одного из потерпевших взыскана компенсация морального вреда в размере 1,5 миллиона рублей.

