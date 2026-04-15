Россиянин изнасиловал девушку и бросил ее в канаве

13:33, 15 апреля 2026

Во Владимире осудили мужчину за изнасилование и убийство девушки
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Во Владимире осудили мужчину за изнасилование и расправу над девушкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он признан виновным по статьям 132 («Насильственные действия сексуального характера»), 131 («Изнасилование») и 105 («Убийство») УК РФ.

Как установил суд, вечером 10 июля 2025 года 41-летний житель Киржача в состоянии алкогольного опьянения увидел вышедшую из такси 17-летнюю девушку и пошел за ней, после чего напал на пострадавшую, схватив за шею.

Затем злоумышленник отвел потерпевшую в безлюдное место и изнасиловал. Чтобы скрыть преступление, попытался лишить ее возможности дышать, затянув на шее кофту, после чего утопил в канаве с водой. Убедившись, что девушка не подает признаков жизни, преступник закидал ее ветками и скрылся.

Суд приговорил его к 24 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что россиянка надругалась над девушкой-инвалидом.

