Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:02, 6 апреля 2026

Россиянка надругалась над девушкой-инвалидом

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Свердловской области осудили женщину за насилие над девушкой-инвалидом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов региона.

Она признана виновной по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера, то есть иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, если они повлекли по неосторожности иные тяжкие последствия») УК РФ.

Как установил суд, в ночь с 16 на 17 мая 2025 года в одном из жилых домов Карпинска женщина в состоянии алкогольного опьянения применила насилие к 24-летней девушке с инвалидностью, она нанесла пострадавшей удары и совершила другие действия сексуального характера, которые привели к тяжким последствиям. После перенесенных издевательств потерпевшая лишила себя жизни.

Подсудимая вину не признала.

Заседание проходило в закрытом режиме. После изучения судом материалов уголовного дела она была признана виновной и приговорена к 9,5 годам колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что россиянин развращал несовершеннолетних и изготавливал порнографические изображения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok