Россиянка надругалась над девушкой-инвалидом

В Свердловской области осудили женщину за насилие над девушкой-инвалидом

В Свердловской области осудили женщину за насилие над девушкой-инвалидом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов региона.

Она признана виновной по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера, то есть иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, если они повлекли по неосторожности иные тяжкие последствия») УК РФ.

Как установил суд, в ночь с 16 на 17 мая 2025 года в одном из жилых домов Карпинска женщина в состоянии алкогольного опьянения применила насилие к 24-летней девушке с инвалидностью, она нанесла пострадавшей удары и совершила другие действия сексуального характера, которые привели к тяжким последствиям. После перенесенных издевательств потерпевшая лишила себя жизни.

Подсудимая вину не признала.

Заседание проходило в закрытом режиме. После изучения судом материалов уголовного дела она была признана виновной и приговорена к 9,5 годам колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что россиянин развращал несовершеннолетних и изготавливал порнографические изображения.