17:02, 13 мая 2026Наука и техника

«Сармат» сочли оружием для полного уничтожения Великобритании

Коротченко: Одна МБР «Сармат» способна полностью уничтожить Великобританию
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Снимок с видео / Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Одна межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат» способна полностью уничтожить страну потенциального противника России. Об этом заявил военный аналитик Игорь Коротченко в беседе с ТАСС.

«Возможности ракеты позволяют рассматривать ее как средство ответного и ответно-встречного удара, поскольку всего лишь одной ракеты достаточно для того, чтобы полностью уничтожить такие страны-противники, как, например, Великобритания или Франция», — считает он.

Эксперт напомнил, что ракета комплекса «Сармат» может нести более десяти ядерных боевых блоков повышенной мощности. Также система вооружения получила развитый комплекс средств преодоления противоракетной обороны.

Ранее в мае в России успешно испытали комплекс «Сармат». Первый полк с новыми ракетами заступит на дежурство до конца года. «Сарматы» заменят МБР Р-36М2 «Воевода».

