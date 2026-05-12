Россия успешно испытала ракетный комплекс «Сармат», доложил президенту России Владимиру Путину командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев. Об этом сообщает ТАСС.
«Сергей Викторович, поздравляю вас, желаю дальнейших успехов», — поздравил командующего РВСН глава государства.
По словам Каракаева, первый полк с «Сарматами» будет поставлен на дежурство до конца года. Командующий РВСН напомнил, что «Сармат» придет на смену ракетам «Воевода», а новое оружие позволит гарантированно преодолевать существующие системы противовоздушной обороны.
В октябре Путин сообщил, что новая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат» в скором времени встанет на боевое дежурство.
В марте 2025 года американский журнал The National Interest писал, что российский «Сармат» можно считать самой передовой МБР в мире.