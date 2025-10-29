Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:14, 29 октября 2025Наука и техника

Межконтинентальный «Сармат» встанет на боевое дежурство

Путин: Новая МБР «Сармат» скоро встанет на боевое дежурство
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ministry of Defence of the Russian Federation / Wikimedia

Новая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) РС-28 «Сармат» в скором времени встанет на боевое дежурство. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения Центрального военного клинического госпиталя имени Мандрыка, передает ТАСС.

Стратегический ракетный комплекс РС-28 «Сармат» разработали в качестве замены советских ракет Р-36М2 «Воевода». Концепция ракеты подразумевает доставку меньшего числа боеголовок по сложным траекториям, которые затрудняют их перехват. «Сармат» может нанести удар по суборбитальной траектории через Южный полюс Земли, обходя средства противоракетной обороны.

Материалы по теме:
«В тот же миг разверзлась земля» Как в СССР создали самую смертоносную ракету, которую на Западе прозвали «Сатаной»
«В тот же миг разверзлась земля»Как в СССР создали самую смертоносную ракету, которую на Западе прозвали «Сатаной»
25 декабря 2024
«Наша сила — самый мощный аргумент» Владимир Челомей создал ядерный щит России. Почему его имя скрывали много лет?
«Наша сила — самый мощный аргумент»Владимир Челомей создал ядерный щит России. Почему его имя скрывали много лет?
15 мая 2025

В марте американский журнал The National Interest писал, что российский «Сармат» можно считать самой передовой МБР в мире. Автор отметил, что ракета с дальностью около 18 тысяч километров может нести боевые блоки суммарной мощностью около 7,5 мегатонны в тротиловом эквиваленте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия готова показать миру окружение ВСУ в Купянске и Красноармейске. Путин предложил приостановить там бои ради приезда СМИ

    Россиянам назвали необходимые в холодное время года продукты

    Япония отказала Трампу в вопросе о российском газе

    На российском кладбище разгромили могилы участников СВО

    Москвичам рассказали о последних теплых днях

    Московских пенсионеров научат блогерству

    Сбивший насмерть детей в российском городе военный арестован

    Вице-президент США оценил смену гардероба Зеленского

    В России раскрыли последствие блокировки звонков в WhatsApp

    Ушедший из России автогигант провел тайную встречу с местными дилерами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости