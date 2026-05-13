Россиянам назвали коктейль для укрепления иммунитета

Врач Продеус посоветовал добавить в кефир имбирь и семена чиа для иммунитета

Врач-иммунолог и телеведущий Андрей Продеус заявил, что укрепить иммунитет поможет коктейль с кефиром, имбирем и семенами чиа. Рецепт напитка специалист назвал россиянам в эфире программы «Жить здорово!», выпуск которой доступен на сайте Первого канала.

Продеус посоветовал добавить в стакан кефира пять чайных ложек семян чиа и щепотку сухого имбиря. Далее нужно взболтать эту смесь, после чего дождаться, когда семена набухнут. По словам иммунолога, полученный коктейль защитит организм от вирусов.

Как объяснил Продеус, в имбире содержится гингерол — вещество, которое улучшает активность иммунных клеток в ротовой полости. А клетчатка в семенах чиа и полезные бактерии в кефире поддерживают работу иммунных клеток в желудочно-кишечном тракте, добавил он.

