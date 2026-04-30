14:56, 30 апреля 2026Интернет и СМИ

Много работающим россиянам предрекли инсульт

Врач Продеус заявил, что 11-часовой рабочий день повышает риск инсульта на треть
Мария Большакова
Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Врач-иммунолог Андрей Продеус предрек возможный инсульт россиянам, которые много работают. Об этом он заявил в выпуске программы «Жить здорово!» на Первом канале, запись передачи доступна на сайте телеканала.

По словам врача, переработки негативно влияют на здоровье человека. Продеус отметил, что опасной считается работа более 55 часов в неделю. «Если брать даже пятидневную рабочую неделю с двумя выходными. Если работать 11 часов [в день] и более, увеличиваются риски инсульта на треть», — предупредил специалист.

Продеус подчеркнул, что в России есть трудовая инспекция, которая следит в том числе за тем, чтобы сотрудники не перерабатывали и не вредили своему здоровью. Он напомнил, что и для россиян, и для работников в других странах установлен восьмичасовой рабочий день.

Ранее невролог Любовь Соколова предупредила россиян, испытывающих постоянный стресс, что у них может случиться «репетиция инсульта». Она уточнила, что речь идет о непродолжительном нарушении мозгового кровообращения.

