Испытывающих постоянный стресс россиян предупредили о «репетиции инсульта»

Невролог Соколова: Хронический стресс может приводить к сосудистым катастрофам

Врач-невролог высшей категории Любовь Соколова и врач-реабилитолог Сергей Агапкин предупредили в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» тех, кто испытывает постоянный стресс, о «репетиции инсульта». Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

По словам Соколовой, во время стресса выделятся гормон кортизол. В большом количестве он начинает разрушать мозг, из-за чего у человека может развиваться опасное состояние, при котором на непродолжительное время нарушается мозговое кровообращение. «Такая репетиция инсульта», — уточнил Агапкин.

Невролог добавила, что постоянный стресс вызывает и другие сосудистые катастрофы, в частности, сосудистую деменцию.

Ранее врач-терапевт Кирилл Прощаев назвал неочевидный признак, указывающий на скорый инсульт. По его словам, таким симптомом может быть забывчивость.