Россиянам назвали неочевидный предвестник инсульта

Врач Прощаев заявил, что забывчивость может быть предвестником инсульта

Врач-терапевт, доктор медицинских наук Кирилл Прощаев заявил, что проблемы с памятью могут указывать на скорый инсульт. Неочевидный предвестник этого угрожающего жизни состояния он назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим».

Прощаев рассказал, что забывчивость возникает из-за нарушения мозгового кровообращения. В будущем эта патология может привести к инсульту, предупредил он.

Ведущая программы, доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко, посоветовала тем, кто заметил у себя проблемы с памятью, обращаться к врачу. По ее словам, специалист должен назначить ультразвуковое исследование сосудов головы и шеи, чтобы оценить риск инсульта.

