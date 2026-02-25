Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:12, 25 февраля 2026Интернет и СМИ

Россиянам назвали неочевидный предвестник инсульта

Врач Прощаев заявил, что забывчивость может быть предвестником инсульта
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Gpointstudio / Freepik

Врач-терапевт, доктор медицинских наук Кирилл Прощаев заявил, что проблемы с памятью могут указывать на скорый инсульт. Неочевидный предвестник этого угрожающего жизни состояния он назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим».

Прощаев рассказал, что забывчивость возникает из-за нарушения мозгового кровообращения. В будущем эта патология может привести к инсульту, предупредил он.

Ведущая программы, доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко, посоветовала тем, кто заметил у себя проблемы с памятью, обращаться к врачу. По ее словам, специалист должен назначить ультразвуковое исследование сосудов головы и шеи, чтобы оценить риск инсульта.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин в программе «О самом главном» предупредил о привычке, приводящей к инсульту. Специалист призвал россиян не терпеть головную боль.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Губернатор заявил об огромных потерях из-за атак ВСУ на российское приграничье

    Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Российский пенсионер получил 12 лет колонии за прогулку с девочкой по пляжу

    Заявления Зеленского о территориях описали фразой «катастрофический провал»

    ВС России уничтожили взвод ВСУ одним снарядом

    «Спортинг» пожаловался в УЕФА на украинских судей

    Назван мотив заказного убийства крупного российского бизнесмена

    В России вспомнили о подготовке 30 собак к запуску в космос

    Россияне рассказали о самых постыдных привычках соотечественников за рубежом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok