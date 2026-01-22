Реклама

Россиян предупредили о приводящей к инсульту привычке

Врач Агапкин заявил, что привычка терпеть головную боль приводит к инсульту
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» предупредил, что привычка терпеть головную боль может привести к инсульту. Выпуск с предостережением специалиста доступен на платформе «Смотрим».

В рубрике «Минута здоровья» гостье передачи задали вопрос, можно ли переждать приступ мигрени и не принимать таблетки. Женщина ответила утвердительно, однако Агапкин с ней не согласился.

«Неврологи говорят, что это крайне плохая стратегия, которая существенно увеличивает риск возникновения инсультов», — заявил врач. По его словам, во время приступа мигрени кровеносные сосуды сильно расширяются и даже могут лопнуть. При первых признаках головной боли он призвал как можно скорее принять сосудосуживающий препарат.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о простом тесте, который помогает определить инсульт. Для этого она посоветовала посмотреть на улыбку человека: если один уголок рта опущен, то это может указывать на нарушение мозгового кровообращения.

