20:04, 12 января 2026Интернет и СМИ

Малышева раскрыла простой тест для определения инсульта

Врач Малышева посоветовала смотреть на улыбку человека для определения инсульта
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и врач-кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале раскрыли простой тест для определения инсульта. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Малышева заявила, что тест, помогающий распознать инсульт, называется УДАР (Улыбка, Движение, Артикуляция, Реакция). По ее словам, чтобы понять, что у человека инсульт, нужно в первую очередь проверить его улыбку: при нарушении кровоснабжения мозга она становится кривой, один уголок рта опущен.

Гандельман отметил, что человек с инсультом также не может нормально двигаться, в частности, поднять одновременно обе руки. Кроме того, по его словам, во время инсульта у человека появляются проблемы с артикуляцией: его речь становится невнятной. При выявлении этих признаков необходима немедленная реакция — нужно срочно вызвать скорую помощь, подчеркнул кардиолог.

Ранее Гандельман в программе «Жить здорово!» перечислил россиянам красные флаги, свидетельствующие о проблемах с сердцем. Одним из них специалист назвал отек ног.

