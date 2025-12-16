Реклама

09:04, 16 декабря 2025

Россиянам перечислили указывающие на проблемы с сердцем красные флаги

Врач Гандельман заявил, что одышка и отек ног указывают на проблемы с сердцем
Олег Давыдов
Олег Давыдов

Фото: Yurii_Yarema / Shutterstock / Fotodom

Врач-кардиолог и телеведущий Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале перечислил россиянам красные флаги, свидетельствующие о проблемах с сердцем. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Гандельман заявил, что обращаться к врачу следует при одышке и отеке ног. Также в список признаков, указывающих на проблемы с сердцем, кардиолог включил учащенное сердцебиение и общую слабость.

Его соведущая Елена Малышева уточнила, что эти четыре красных флага сигнализируют о нарушениях в работе аортального клапана. По словам врача, этот клапан является одним из важнейших элементов в организме, через него сердце перекачивает кровь в аорту, откуда она затем распространяется по всему телу.

Ранее Малышева и Гандельман в программе «Жить здорово!» предупредили россиян об опасности самостоятельного приема магния. Они, в частности, рассказали, что избыток этого микроэлемента в организме может вызывать мышечную слабость.

