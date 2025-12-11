Россиян предупредили об опасности самостоятельного приема магния

Врач Гандельман заявил, что магний может привести к остановке сердца

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, врач-кардиолог Герман Гандельман, предупредили россиян об опасности самостоятельного приема магния. О том, к чему может привести злоупотребление этой популярной биодобавкой, они рассказали в эфире программы «Жить здорово!», выпуск которой доступен на сайте Первого канала.

Малышева заявила, что при употреблении магния без назначения врача у человека может случиться передозировка. «Если в организме огромное количество магния, сознание может быть спутанным, потому что он подавляет активность головного мозга», — сообщил Гандельман. Он добавил, что избыток этого микроэлемента также может вызывать мышечную слабость.

При тяжелом случае передозировки у человека может остановиться сердце, подчеркнул Гандельман. По словам Малышевой, рекомендованная доза магния для женщин составляет 320 миллиграммов в сутки, а для мужчин — 420 миллиграммов в сутки. Гандельман уточнил, что многие распространенные продукты, например, картофель, гречка и рис, помогают поддерживать уровень магния в норме.

