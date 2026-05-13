Вандалы повредили захоронение участника Великой Отечественной в российском селе

В курганском селе в майские праздники разгромили могилу ветерана

В Курганской области возбудили уголовное дело об уничтожении, повреждении или осквернении воинских захоронений. Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, ЧП произошло в селе Долговка в майские праздники. Неизвестные вандалы повредили место захоронения участника Великой Отечественной войны в ночь на 11 мая. Оперативники ищут причастных и устанавливают обстоятельства совершенного преступления.

Ранее в Краснодарском крае возбудили дело из-за разгрома захоронений павших в зоне специальной военной операции хуторян.