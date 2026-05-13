16:59, 13 мая 2026

Известный певец открыл ночной клуб и начал войну с соседями

Александра Качан (Редактор)

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Певец Павел Кашин открыл ночной клуб в подвале жилого дома в Москве и разозлил соседей. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Изначально музыкант приобрел помещение в здании 1895 года постройки, чтобы превратить его в магазин гитар, однако затем передумал и сделал перепланировку. В подвале снесли перегородки и стены, а также вывезли грунт, чтобы расширить пространство. По словам жильцов, работы длились несколько месяцев и причиняли неудобства не только из-за шума, но и из-за запаха лака и краски.

В результате в подвале открылось заведение «Понтаж» со стриптиз-выступлениями и баром. Жильцы дома с клубом, а также соседних зданий жалуются на обнаженных женщин, которых можно увидеть в окнах, сомнительные компании во дворе и громкую музыку из стадионных колонок. По их словам, от звука шатаются стены и дрожат стекла. Некоторые собственники начали выставлять свои квартиры на продажу из-за неудобств.

Недовольные соседи пытались поговорить с Кашиным, однако в ответ на жалобы певец отреагировать агрессивно. Некоторых собственников музыкант обругал матом, другим проколол шины на автомобилях. Соседи подали пять заявлений в полицию. Кашин получил предписание МЧС, но все равно отказался решать проблему.

Ранее юрист Алла Георгиева рассказала, как бороться с шумными компаниями во дворе дома. По ее словам, в первую очередь стоит обратиться в полицию.

