Моя страна
17:45, 13 мая 2026

Россиянка за утро собрала 32 литра весенних грибов и раскрыла место для тихой охоты

Мария Винар

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Жительница Пермского края Яна Зернина за утро собрала 32 литра весенних грибов и раскрыла место для тихой охоты. Пост опубликован в сообществе грибников региона во «ВКонтакте».

Россиянка рассказала, что собирала грибы в Кишертском районе. По ее словам, ей попались сморчки. «Видели в лесу лося или оленя, но он очень быстро сбежал от нас», — предупредила она подписчиков сообщества.

После удачной тихой охоты Зернина решила приостановить сбор грибов, поскольку хочет дождаться появления других видов. Также в комментариях женщина поделилась с соратниками рецептом по приготовлению. Так, она посоветовала их обжарить и добавить сметану.

Ранее сообщалось, что бывший российский летчик-наблюдатель Николай Саблин нашел в Красноярском крае похожий на лицо инопланетянина гриб.

