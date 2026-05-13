Мужчина попал под суд за громкое испускание газов перед полицией

В Вене мужчина испустил газы перед полицейскими и выиграл суд

В Австрии мужчина попал под суд за то, что громко испустил кишечные газы рядом с сотрудниками полиции. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в декабре 2025 года в Вене, однако известно о нем стало только в мае 2026 года. Мужчина говорил с другом по телефону на улице недалеко от двух патрульных полицейских. В какой-то момент он непроизвольно очень громко испустил газы и начал, смеясь, рассказывать об этом приятелю.

Однако сотрудники полиции сочли, что мужчина намеренно оскорбил их. Ему выписали два штрафа: за нарушение общественного порядка и за «высмеивание законных действий представителей власти». В сумме он должен был заплатить 300 евро (26 тысяч рублей). Мужчина оспорил штрафы и в итоге выиграл процесс. Суд признал, что истец испустил газы непроизвольно, а его смех был реакцией на эту ситуацию и находился в рамках свободы выражения мнений.

