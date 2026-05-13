Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:37, 13 мая 2026Из жизни

Мужчина попал под суд за громкое испускание газов перед полицией

В Вене мужчина испустил газы перед полицейскими и выиграл суд
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

В Австрии мужчина попал под суд за то, что громко испустил кишечные газы рядом с сотрудниками полиции. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в декабре 2025 года в Вене, однако известно о нем стало только в мае 2026 года. Мужчина говорил с другом по телефону на улице недалеко от двух патрульных полицейских. В какой-то момент он непроизвольно очень громко испустил газы и начал, смеясь, рассказывать об этом приятелю.

Однако сотрудники полиции сочли, что мужчина намеренно оскорбил их. Ему выписали два штрафа: за нарушение общественного порядка и за «высмеивание законных действий представителей власти». В сумме он должен был заплатить 300 евро (26 тысяч рублей). Мужчина оспорил штрафы и в итоге выиграл процесс. Суд признал, что истец испустил газы непроизвольно, а его смех был реакцией на эту ситуацию и находился в рамках свободы выражения мнений.

Материалы по теме:
«Я хотел перемен и получил их» Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
«Я хотел перемен и получил их»Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
27 ноября 2020
Вышибала из стрип-клуба, ветеран и информатор ФБР решили ограбить наркобарона. Как их дерзкий план превратился в комедию?
Вышибала из стрип-клуба, ветеран и информатор ФБР решили ограбить наркобарона.Как их дерзкий план превратился в комедию?
27 сентября 2021
«Я хочу в тюрьму» За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
«Я хочу в тюрьму»За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
25 декабря 2021
Седые душегубы. Преступникам десятилетиями удается уходить от закона. Как кара настигла их в 2022 году?
Седые душегубы.Преступникам десятилетиями удается уходить от закона. Как кара настигла их в 2022 году?
29 декабря 2022

Ранее сообщалось, что в США 59-летняя пчеловод защитила пожилого друга от выселения при помощи пчел. Она натравила их на сотрудников полиции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал одну из самых длительных воздушных атак по Украине

    Автопрому Германии предрекли волну сокращений

    ИИ назвали непрактичным инструментом в борьбе с пропагандой наркотиков

    В Москве ограничат публикацию данных о терактах и атаках беспилотников

    Решетова показала внешность без бровей

    Генсек НАТО высказался о диалоге с Путиным

    Нефтеперерабатывающий завод остановился в российском регионе

    Призвавший болельщиков не приходить на стадион вратарь «Пари НН» объяснился

    Россиянин похитил у пенсионерки коробку с деньгами и тушенкой

    Раскрыта главная опасность южных клещей-«мутантов»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok