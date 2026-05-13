Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:37, 13 мая 2026Силовые структуры

В доме российского школьника нашли взрывчатку

В Кабардино-Балкарии у подростка нашли взрывчатку
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Кабардино-Балкарии дома у подростка нашли взрывчатку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Несовершеннолетнего задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 222.1 УК РФ («незаконные приобретение, перевозка и хранение взрывного устройства») и арестовали.

Правоохранители выяснили, что в апреле школьник купил взрывное устройство, которое хранил дома.

Ранее в Свердловской области суд приговорил местного жителя к двум годам и десяти месяцам колонии строгого режима за хранение пороха дома.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал одну из самых длительных воздушных атак по Украине

    У расстрелявшего чемпиона России по функциональному многоборью мужчины был сообщник

    Ермака забросали яйцами

    Автопрому Германии предрекли волну сокращений

    ИИ назвали непрактичным инструментом в борьбе с пропагандой наркотиков

    В Москве ограничат публикацию данных о терактах и атаках беспилотников

    Решетова показала внешность без бровей

    Генсек НАТО высказался о диалоге с Путиным

    Нефтеперерабатывающий завод остановился в российском регионе

    Призвавший болельщиков не приходить на стадион вратарь «Пари НН» объяснился

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok