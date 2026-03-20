11:44, 20 марта 2026Силовые структуры

Порох в доме стоил россиянину свободы

В Свердловской области суд приговорил мужчину за хранение пороха
Варвара Митина (редактор)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Свердловской области суд приговорил местного жителя к двум годам и десяти месяцам колонии строгого режима за хранение пороха дома. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Мужчину также оштрафовали на десять тысяч рублей. Его признали виновным по статье 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение взрывчатых веществ).

По версии следствия, 17 июня 2025 года осужденный нашел в лесу деревянный ящик, в котором лежали емкости с порохом. Несмотря на отсутствие разрешения на приобретение и хранение взрывчатки, он сложил порох — три металлические и одну полимерную банку общей массой 502 грамма — в рюкзак и отнес домой.

До ноября 2025 года мужчина хранил взрывчатку в своем доме. Все закончилось обыском, в ходе которого правоохранители обнаружили порох.

Ранее в российском регионе семь человек получили большие сроки за вырубку леса.

