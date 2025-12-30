Реклама

14:54, 30 декабря 2025Силовые структуры

В российском регионе семь человек получили большие сроки за вырубку леса

В Иваново члены ОПС получили до 17 лет колонии за вымогательство
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Иваново члены организованного преступного сообщества (ОПС) получили до 17 лет колонии за вымогательство. Об этом сообщает РИА Новости.

Они признаны виновными по статьям 210 («Организация преступного сообщества и участие в нем»), 260 («Незаконная рубка лесных насаждений»), 163 («Вымогательство»), 222 («Незаконное приобретение и хранение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов») и 222.1 («Незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ.

По данным агентства, местный житель в декабре 2015 года создал ОПС. Он знал о не учтенной древесине, которая не находилась в материалах лесоустройства. Они разработали план вырубки насаждений. Ущерб составил свыше 30 миллионов рублей.

Также с марта 2018 по январь 2019 года они занимались вымогательством денег у руководителей компаний, занимавшихся заготовкой древесины и пассажирскими перевозками. Сумма по этим эпизодам составила более 29 миллионов рублей.

Они приобрели пять автоматов, самодельный пистолет, десять дополнительных магазинов, восемь ручных гранат и четыре противотанковые.

Суд приговорил семь участников преступного сообщества к срокам до 17 лет лишения свободы и назначил штрафы от 300 тысяч до 2,2 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что россиянка подыскивала женщин для аферы с нерожденными детьми на 237 миллионов рублей.

