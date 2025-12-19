Реклама

11:11, 19 декабря 2025Силовые структуры

Россиянка подыскивала женщин для аферы с нерожденными детьми на 237 миллионов рублей

Под Новосибирском 8 человек похитили 237 млн рублей по нацпроекту «Демография»
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Olena Gaidarzhy / Shutterstock / Fotodom

Под Новосибирском восемь человек провернули аферу с нерожденными детьми и похитили 237 миллионов рублей по нацпроекту «Демография». Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональной прокуратуре.

По данным правоохранителей, женщина создала преступное сообщество в 2021 году для хищения бюджетных денег при получении пособий и социальных выплат при помощи предоставления заведомо ложной информации о рождении детей. Фигурантам — от 18 до 51 года.

Они обвиняются по части 3, 4 статьи 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»), части 1 статьи 210 УК РФ («Организация преступного сообщества, руководство структурным подразделением, входящим в преступное сообщество») и части 2 статьи 210 УК РФ («Участие в преступном сообществе»). Им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

По информации следствия, структурные подразделения сообщества действовали на территориях Новосибирской, Калужской, Пензенской областей и Хабаровского края. Злоумышленники подыскивали женщин и предлагали им передать паспорт, чтобы предоставить в МФЦ заявления о рождении ими ребенка вне медорганизации и без медпомощи. Таким образом они смогли получить свидетельства о рождении на 664 несуществующих детей и необоснованно получили пособия на сумму более 237 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Брянской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу в отношении 42-летней местной жительницы, которая провернула аферу на 20,7 миллиона рублей с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

