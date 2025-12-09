Многомиллионную аферу на тяжелобольных детях раскрыли в российском регионе

В Брянской области правоохранители раскрыли аферу с аппаратами ИВЛ на 20,7 млн

В Брянской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу в отношении 42-летней местной жительницы, которая провернула аферу на 20,7 миллиона рублей с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Женщина проходит обвиняемой по трем статьям, среди которых 159 («Мошенничество») и 201 («Злоупотребление полномочиями») УК РФ. Ее дело направлено в Советский районный суд Брянска для рассмотрения по существу. Имущество фигурантки арестовано.

По версии следствия, в 2020 году обвиняемая, руководя коммерческой организацией, поставила в Брянскую областную детскую больницу под видом новых и пригодных к эксплуатации девять аппаратов ИВЛ для новорожденных и детей. При этом аппараты не отвечали требованиям заключенного государственного контракта и не были зарегистрированы в России, в связи с чем представляли угрозу здоровью граждан. Сумма ущерба превысила 20,7 млн рублей.

Правоохранители также выяснили, что в 2022 году женщина незаконно переоформила на себя транспортное средство, принадлежащее руководимой ею коммерческой организации. Ущерб от ее действий превысил два миллиона рублей. В 2024 году она незаконно выписала себе премию в размере 12,1 миллиона рублей.

