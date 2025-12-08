Восемь человек отправили за решетку из-за хищения выплат у бойцов СВО

Суд заключил под стражу восемь участников преступной группы, которые обвиняются в хищении более 5,2 миллиона рублей у бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Руслан и Роман Казаченко, Гутьера Козловская, Алексей и Геннадий Панченко, Раиса Калмыкова, Кристина Андреева, Николай Павловский пробудут в СИЗО до 3 февраля 2026 года. В их отношении возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение») УК РФ.

Всего по делу задержано 11 человек. По версии следствия, в период с июля по октябрь они подыскивали россиян, которые заключили контракт с Минобороны России. Далее злоумышленники убеждали бойцов передать им банковские карты либо оформить доступ к их счету через доверенности.

Таким образом они присваивали деньги, заработанные бойцами СВО. Ущерб оценивается в 5,2 миллиона рублей.

