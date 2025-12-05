Реклама

08:07, 5 декабря 2025Силовые структуры

ФСБ задержала подозреваемых в обмане бойцов СВО на миллионы рублей

ФСБ задержала 11 подозреваемых в обмане бойцов СВО на 5,2 млн рублей
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Global Look Press

В Новосибирской области полиция вместе с коллегами из УФСБ по региону задержала 11 подозреваемых в хищении более 5,2 миллиона рублей у бойцов, которые находятся в зоне спецоперации (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ. Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

По версии следствия, в период с июля по октябрь злоумышленники искали информацию о россиянах, которые заключили контракт с Минобороны России. Далее злоумышленники убеждали бойцов передать им банковские карты либо оформить доступ к счету через доверенности. Деньги, заработанные потерпевшими, они присваивали. Причиненный ущерб составил более 5,2 миллиона рублей.

Ранее в МВД России перечислили типичные схемы мошенничества в отношении участников СВО.

