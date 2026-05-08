Гулявший по лесу российский летчик нашел «лицо инопланетянина» под ногами

Летчик нашел похожий на лицо инопланетянина гриб в Красноярском крае

Бывший российский летчик-наблюдатель Николай Саблин нашел в Красноярском крае похожий на лицо инопланетянина гриб. Об этом сообщает «Город Прима».

Уточняется, что мужчина гулял по лесу и заметил под ногами ежовик коралловидный. Он сфотографировал гриб и заметил, что ему не хватает черных глаз. «Причудливая форма получилось из густой грибной "шевелюры"», — отметил Саблин.

Ранее в России нашли источник молодости — им оказался редкий гриб. Речь идет о саркосоме шаровидной. В народе ее еще называют ведьминым котелком. Увидели гриб в национальном парке «Зигальга» на Южном Урале.