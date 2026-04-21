14:23, 21 апреля 2026Моя страна

Источник молодости нашли в России

В нацпарке «Зигальга» обнаружили возвращающий молодость гриб «ведьмин котелок»
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mindaugas Gaspa / Shutterstock / Fotodom

В национальном парке «Зигальга» на Южном Урале обнаружили редкий возвращающий молодость гриб, занесенный в Красную книгу России. Речь идет о саркосоме шаровидной, которую в народе называют ведьминым котелком. Об этом сообщили в пресс-службе нацпарка в Telegram.

Сотрудники парка сделали необычную находку под пологом леса во время наблюдений. Гриб легко узнать по характерной форме — он напоминает небольшой шарообразный сосуд с желеобразным содержимым внутри. С возрастом его форма трансформируется в бочонковидную или луковичную. За необычный вид его и прозвали «ведьминым котелком».

«А желеобразную жидкость, которой наполнено плодовое тело гриба, в народе называют "земляным маслом"», — добавили в нацпарке.

Этот вид грибов встречается крайне редко. Период его роста приходится на весну. Иногда «ведьмин котелок» появляется даже под снегом. Во время пика плодоношения его земляное масло выбрасывается наружу каждые две-три минуты.

В России издавна ходят легенды о свойствах саркосомы. Считается, что ее содержимое, называемое «земляным маслом», может оказывать омолаживающий эффект. Оно богато жирными кислотами и аминокислотами, стимулирует выработку коллагена, снимает нервное напряжение и улучшает работу суставов. Однако ученые подчеркивают, что такие свойства гриба, прозванного «источником молодости», пока не имеют научных подтверждения.

Ранее российские ученые достали из-под земли «смелого путешественника».

