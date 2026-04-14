18:30, 14 апреля 2026

Российские ученые достали из-под земли «смелого путешественника»

В Сибири ученые Томского университета поймали неуловимую бактерию эпохи Пангеи
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: 360VP / Shutterstock / Fotodom

Российские ученые нашли в подземных водах Западной Сибири новый род бактерий, а заодно смогли «поймать» микроорганизм, за которым охотились исследователи по всему миру. О необычном открытии сообщило Минобрнауки, передает ТАСС.

Исследование провели специалисты Томского государственного университета. Они изучали образцы воды и глубинных пород сразу в нескольких регионах Сибири. Неожиданно выяснилось, что в этих условиях обитает ранее неизвестная группа бактерий. Новый род получил название Desulfosceptrum tomskiensis, а семейство назвали Desulfosceptrumaceae. Название связано с формой клеток, которые напоминают скипетр, а также с регионом, где их обнаружили.

Но главное открытие оказалось впереди. Ученым удалось выделить бактерию Desulforudis audaxviator, известную как «смелый путешественник». Ее ДНК находили раньше, но сам организм не удавалось получить в лаборатории почти десять лет. Это впервые удалось сделать именно российским исследователям.

По словам ученых, геном этой бактерии практически не изменился со времен Пангеи (суперконтинент, который существовал около 335-175 миллионов лет назад). Это ставит под сомнение привычные представления об эволюции. Специалисты считают, что микроорганизм мог попасть под землю с поверхности и в итоге идеально приспособился к экстремальным условиям.

Исследование проводилось при поддержке Российского научного фонда. Его результаты уже опубликованы в международном научном журнале и могут помочь в изучении жизни в экстремальной среде, в том числе за пределами Земли.

Ранее российские ученые обнаружили у Ичинского вулкана на Камчатке необычных рыб-мутантов.

