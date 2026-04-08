Рыб-мутантов нашли в глухих водоемах на Камчатке

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
15:27, 8 апреля 2026

Рыб-мутантов нашли российские ученые у Ичинского вулкана на Камчатке
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: puzzlemaker / Shutterstock / Fotodom  

На Камчатке ученые нашли необычных рыб-мутантов. Свое открытие они сделали в труднодоступных озерах у Ичинского вулкана, сообщает KP.RU.

Экспедицию провели специалисты Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга и Института проблем экологии и эволюции РАН. Они работали в глухих водоемах Быстринского природного парка, куда добраться непросто даже подготовленным исследователям.

Результаты экспедиции превзошли все ожидания. В одном из озер биологи обнаружили редкую карликовую форму нерки — кокани, которую раньше находили всего в нескольких точках полуострова. Это небольшая рыба, живущая в озере постоянно и не уходящая в море.

Но главный сюрприз ждал ученых в другом водоеме. Там они нашли гольца-мутанта с необычным строением. У рыбы есть дополнительная хрящевая пластина на голове в качестве «брони», а боковая линия проходит снаружи, для таких видов это огромная редкость.

Сейчас специалисты изучают находки, чтобы понять, как именно эти рыбы эволюционировали в изолированных условиях. Исследования помогут не только раскрыть загадки природы, но и сохранить уникальные экосистемы региона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok