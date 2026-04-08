Рыб-мутантов нашли в глухих водоемах на Камчатке

Рыб-мутантов нашли российские ученые у Ичинского вулкана на Камчатке

На Камчатке ученые нашли необычных рыб-мутантов. Свое открытие они сделали в труднодоступных озерах у Ичинского вулкана, сообщает KP.RU.

Экспедицию провели специалисты Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга и Института проблем экологии и эволюции РАН. Они работали в глухих водоемах Быстринского природного парка, куда добраться непросто даже подготовленным исследователям.

Результаты экспедиции превзошли все ожидания. В одном из озер биологи обнаружили редкую карликовую форму нерки — кокани, которую раньше находили всего в нескольких точках полуострова. Это небольшая рыба, живущая в озере постоянно и не уходящая в море.

Но главный сюрприз ждал ученых в другом водоеме. Там они нашли гольца-мутанта с необычным строением. У рыбы есть дополнительная хрящевая пластина на голове в качестве «брони», а боковая линия проходит снаружи, для таких видов это огромная редкость.

Сейчас специалисты изучают находки, чтобы понять, как именно эти рыбы эволюционировали в изолированных условиях. Исследования помогут не только раскрыть загадки природы, но и сохранить уникальные экосистемы региона.

