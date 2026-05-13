Опубликованы кадры из Сената азиатской страны после стрельбы

Появились кадры из здания сената Филиппин, где сегодня, 13 мая, началась стрельба. Видео опубликовал RT.

«ЧП произошло на фоне хаоса, возникшего в связи с возможностью ареста высокопоставленного сенатора», — говорится в сообщении.

Ранее представитель верхней палаты филиппинского парламента заявил, что на Сенат напали. По его словам, все, кто находится внутри здания сената, в безопасности, все живы.

Причиной стрельбы мог стать забаррикадировавшийся в здании разыскиваемый сенатор Рональд Дела Роса. 12 мая политик на высокой скорости пытался скрыться от сотрудников правоохранительных органов. После этого он забежал в здание сената, сделав его своим убежищем.