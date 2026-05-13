Известный журналист рассказал о последнем разговоре с телеведущим Молчановым

Журналист Додолев заявил, что Молчанов плохо себя чувствовал во время их беседы

Известный журналист Евгений Додолев рассказал, что телеведущий Владимир Молчанов плохо себя чувствовал во время их последнего разговора. Подробности беседы он раскрыл KP.RU.

Додолев заявил, что в последний раз говорил с Молчановым в марте. «До этого, в начале октября, поздравлял с юбилеем, зазывал на ТВ-беседу. Молчанов хрипел, голос было не узнать, сослался на недуг, договорились созвониться позже. Но и в марте ему лучше не стало, увы», — вспомнил он.

По словам журналиста, программы Молчанова находились «на стыке интеллекта и простоты» и «не учили, а предлагали думать». «Он ушел после долгой болезни, оставив за собой не только программы и книги, но и манеру думать и разговаривать, редкую в наши дни», — добавил Додолев, говоря о ведущем.

Ранее смерть Молчанова прокомментировал журналист Владимир Познер. Он назвал ведущего честным человеком, который «не шел ни на какие компромиссы, не прогибался и оставался журналистом до конца».

О том, что Молчанова не стало, сообщил 13 мая фотограф и журналист Юрий Рост. Ведущему было 75 лет.

Молчанов был ведущим программы «До и после полуночи», которая стала одной из самых популярных передач в эпоху перестройки и ее символом. Также он вел программу «Время».