Известный журналист рассказал о последнем разговоре с телеведущим Молчановым

Известный журналист Евгений Додолев рассказал, что телеведущий Владимир Молчанов плохо себя чувствовал во время их последнего разговора. Подробности беседы он раскрыл KP.RU.
Додолев заявил, что в последний раз говорил с Молчановым в марте. «До этого, в начале октября, поздравлял с юбилеем, зазывал на ТВ-беседу. Молчанов хрипел, голос было не узнать, сослался на недуг, договорились созвониться позже. Но и в марте ему лучше не стало, увы», — вспомнил он.
По словам журналиста, программы Молчанова находились «на стыке интеллекта и простоты» и «не учили, а предлагали думать». «Он ушел после долгой болезни, оставив за собой не только программы и книги, но и манеру думать и разговаривать, редкую в наши дни», — добавил Додолев, говоря о ведущем.
Ранее смерть Молчанова прокомментировал журналист Владимир Познер. Он назвал ведущего честным человеком, который «не шел ни на какие компромиссы, не прогибался и оставался журналистом до конца».
О том, что Молчанова не стало, сообщил 13 мая фотограф и журналист Юрий Рост. Ведущему было 75 лет.
Молчанов был ведущим программы «До и после полуночи», которая стала одной из самых популярных передач в эпоху перестройки и ее символом. Также он вел программу «Время».