01:00, 13 мая 2026

Умер ведущий программы «Время»

Скончался ведущий программ «Время», «До и после полуночи» и «90 минут» Молчанов
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Natalya Loginova / Russian Look / Global Look Press

Умер советский и российский журналист, телеведущий Владимир Молчанов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил его коллега Юрий Рост.

«Горе! Ушел из жизни замечательный, достойный человек Володя Молчанов. Талантливый и умный русский интеллигент, нравственный журналист, блистательный телевизионный ведущий, честный писатель и мой большой друг», — написал Рост в публикации, подчеркнув, что потеря является по-настоящему невосполнимой.

Причины смерти пока не раскрываются.

Народную известность журналист приобрел в конце 1980‑х — начале 1990‑х годов. С января 1987 года он трудился в редакции программы «Время» на Центральном телевидении Гостелерадио СССР. В тот же период стартовала его передача «До и после полуночи».

Ранее Mash писал, что Молчанова госпитализировали с болями в животе пятый раз за год. Тогда врачи сняли воспаление, стабилизировали состояние и через неделю отпустили домой. В 2021 году Молчанову пересадили печень из-за онкологии, а год спустя он перенес инфаркт.

