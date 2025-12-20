Российского телеведущего госпитализировали с болями в животе пятый раз за год

Телеведущего Владимира Молчанова госпитализировали с резкими болями в животе пятый раз за год. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По сведениям издания, 75-летнего российского журналиста доставили в больницу в состоянии средней тяжести в начале декабря.

Молчанов поступил к медикам похудевшим, с почти потерянным голосом и жалобами на сильные боли в желудке. Врачи сняли воспаление, стабилизировали состояние и через неделю отпустили домой. К телеведущему вернулся аппетит, он набрал пять килограммов.

Летом журналист оказался у докторов с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение.

Как утверждает Mash, в 2021 году Молчанову пересадили печень из-за онкологии, а год спустя он перенес инфаркт.

