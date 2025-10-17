Интернет и СМИ
12:45, 17 октября 2025

Экстренно госпитализированной ведущей Первого канала сделали две операции

Директор Юлии Барановской Шекшеев заявил, что ведущей сделали две операции
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Ведущей Первого канала Юлии Барановской, которую экстренно госпитализировали в Салехарде, сделали две операции. Об этом Super заявил ее директор Петро Шекшеев.

Представитель телеведущей подтвердил, что ей потребовалась медицинская помощь во время съемок проекта на Ямале. «Ей была сделана полостная операция, затем повторная операция и перевели из реанимации в обычную палату. Врачи наблюдают, но вроде все миновало», — сказал Шекшеев.

Барановская по-прежнему слаба после операции, но уже чувствует себя лучше, добавил ее директор. Кроме того, он отметил, что рядом с телеведущей находятся ее близкие — мать и сын, а также члены съемочной группы.

О том, что Барановской стало плохо во время съемок в Салехарде, стало известно утром в пятницу, 17 октября. Уточнялось, что, по предварительной информации, у телеведущей обострились послеродовые проблемы.

