Ведущую Первого канала экстренно госпитализировали

Телеведущую Юлию Барановскую экстренно госпитализировали в Салехарде
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Ведущую ток-шоу «Мужское/Женское» на Первом канале Юлию Барановскую экстренно госпитализировали. Об этом сообщает Mash.

По данным издания, Барановской стало плохо во время съемок в Салехарде, ее доставили в больницу. Предварительно, у телеведущей обострились послеродовые проблемы. До этого она признавалась, что перенесла несколько операций.

Ранее стало известно, что бывший футболист сборной России Андрей Аршавин подал иск к Барановской об изменении размера алиментов. Они были вместе с 2003 по 2012 год, однако не регистрировали свой брак. В отношениях у пары родились трое детей — сыновья Артемий и Арсений и дочь Яна.

Перед этим сообщалось, что Барановскую с детьми застало землетрясение на Камчатке. В тот момент они были в океане без связи. Телеведущая рассказала, что сначала приняла необычные вибрации за проблемы с винтом судна, однако позднее увидела падающие со скал камни на берегу.

