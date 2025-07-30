Ведущая Первого канала с детьми попала в землетрясение на Камчатке

Ведущая Барановская заявила, что с детьми попала в землетрясение на Камчатке

Ведущая известного ток-шоу «Мужское/Женское» на Первом канале Юлия Барановская попала в землетрясение на Камчатке. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Барановская рассказала, что она вместе с детьми провела неделю на Камчатке. Все это время они были в океане без связи. Землетрясение застало их по пути в порт. Телеведущая отметила, что сначала приняла необычные вибрации за проблемы с винтом судна, однако позднее увидела падающие со скал камни на берегу.

«Тряхануло здорово. И все прибрежные скалы стали осыпаться. Грохот стоял, камни сыпятся. (...) Мы — без связи, в растерянности, не зная ни где эпицентр, ни что произошло в городе, что с людьми на земле», — добавила Барановская.

Утром в среду, 30 июля, на Камчатке произошло мощное землетрясение, после которого на Курильские острова обрушилось три цунами. Магнитуда землетрясения составила 8,7, что стало самым высоким показателем с 1952 года. Сообщалось, что из-за катаклизма пострадали четыре человека, около трех тысяч жителей эвакуировали.

