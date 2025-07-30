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14:07, 30 июля 2025Интернет и СМИ

Ведущая Первого канала с детьми попала в землетрясение на Камчатке

Ведущая Барановская заявила, что с детьми попала в землетрясение на Камчатке
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Пресс-служба Кроноцкого заповедника / РИА Новости

Ведущая известного ток-шоу «Мужское/Женское» на Первом канале Юлия Барановская попала в землетрясение на Камчатке. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Барановская рассказала, что она вместе с детьми провела неделю на Камчатке. Все это время они были в океане без связи. Землетрясение застало их по пути в порт. Телеведущая отметила, что сначала приняла необычные вибрации за проблемы с винтом судна, однако позднее увидела падающие со скал камни на берегу.

«Тряхануло здорово. И все прибрежные скалы стали осыпаться. Грохот стоял, камни сыпятся. (...) Мы — без связи, в растерянности, не зная ни где эпицентр, ни что произошло в городе, что с людьми на земле», — добавила Барановская.

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