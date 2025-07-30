Число пострадавших при сильнейшем за последние полвека землетрясении на Камчатке возросло

«112»: Четыре человека пострадали при землетрясении на Камчатке

Число пострадавших в самом сильном более чем за полвека землетрясении на Камчатке возросло. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Минздрав Камчатки ранее сообщал, что при землетрясении пострадал один человек. Женщина получила травмы в аэропорту Елизово в Петропавловске-Камчатском, где обрушился потолок.

По информации канала, среди пострадавших есть ребенок. Двух пациентов госпитализировали с легкими ушибами. В Сахалинской области информации о пострадавших пока нет.

Землетрясение магнитудой 8,7 на Камчатке произошло 30 июля, оно стало сильнейшим с 1952 года, за ним последовало цунами, которое, как и землетрясение, также затронуло Сахалинскую область, где на Курильских островах эвакуировали почти три тысячи человек. В Северо-Курильске и Петропавловске-Камчатском ввели режим ЧС.