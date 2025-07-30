На пассажиров аэропорта Петропавловска-Камчатского упал потолок

Потолочные панели упали на пассажиров в аэропорту Петропавловска-Камчатского

Потолочные панели упали на пассажиров в новом аэропорту во время землетрясения в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По словам очевидцев, стены здания ходят ходуном, с полок летят товары, люди едва успевают прикрывать головы.

Ранее стало известно, что количество приступов эпилепсии выросло после землетрясения на Камчатке. Уточняется, что жители паникуют из-за трещин в домах. Местные жалуются на повышенное давление, аритмию и эпилепсию. На последний диагноз медики выезжали трижды за последний час.

До этого сообщалось, что на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,5. Также четырехметровую волну цунами заметили в Елизовском районе региона.