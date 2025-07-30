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05:26, 30 июля 2025Россия

Количество приступов эпилепсии выросло после землетрясения на Камчатке

Число приступов эпилепсии выросло после землетрясения на Камчатке, люди паникуют
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Количество приступов эпилепсии выросло после землетрясения на Камчатке. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

В публикации уточняется, что жители паникуют из-за трещин в домах. Местные жалуются на повышенное давление, аритмию и эпилепсию. На последний диагноз медики выезжали трижды за последний час.

Отмечается, что во время землетрясения в Петропавловске-Камчатском в квартирах падали шкафы, тумбы, техника.

Ранее сообщалось, что на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,5. Также четырехметровую волну цунами заметили в Елизовском районе региона.

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