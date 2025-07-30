«Такое может повториться». Землетрясение на Камчатке оказалось уникальным. Что в нем необычного?

Сейсмолог Морозов: Землетрясение на Камчатке уникально значением своей магнитуды

Утром в среду, 30 июля, на Камчатке произошло мощное землетрясение, после которого цунами обрушилось на Курильские острова. По предварительным данным, его эпицентр находился в акватории Тихого океана, примерно в 160 километрах к югу от Камчатского полуострова, на глубине 32 километров. Поначалу специалисты РАН присвоили ему магнитуду 7,5, затем повысили ее до 8,5, а после этого — до 8,7. Землетрясение оказалось самым мощным с 1952 года. Корреспондент «Ленты.ру» поговорил с ведущим научным сотрудником лаборатории сейсмической опасности Института физики Земли РАН, доктором технических наук Алексеем Морозовым и выяснил, в чем уникальность этого природного явления.

«Ленты.ру»: Насколько это землетрясение типично для этого региона?

Камчатский регион является одним из самых сейсмически активных в России и мире. В этой зоне происходит столкновение океанической Тихоокеанской плиты с Охотской континентальной плитой. Океаническая плита погружается под континентальную. Именно в таких зонах происходят наиболее мощные и глубокие землетрясения на планете, а также наблюдается высокая вулканическая активность.

Что произошло?

Утром 30 июля на Камчатке произошло землетрясение

Ему присвоили магнитуду 8,7

Землетрясение оказалось самым мощным для региона с 1952 года

После землетрясения начал развиваться сильный афтершоковый процесс

Ощутимые толчки будут продолжаться еще не менее месяца

Из-за землетрясения возникло цунами, которое обрушилось на Курильские острова

В Северо-Курильском районе зафиксированы четыре волны

В Северо-Курильске был затоплен порт, а также рыбопромышленное предприятие «Алаид»

В районе введен режим ЧС

О режиме ЧС сообщил и мэр Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев

Угрозу цунами объявили в других странах

В Японии власти предупредили об образовании цунами высотой до трех метров на Тихоокеанском побережье

Жителям населенных пунктов от префектуры Хоккайдо до префектуры Вакаяма рекомендовали эвакуироваться

Метеорологическое управление Тайваня также объявило угрозу цунами

Власти Калифорнии сообщили, что первые волны цунами стали достигать побережья штата

Предупреждение о возможном цунами появилось и в Канаде

Землетрясения различной магнитуды здесь происходят постоянно. Небольшие — значительно чаще, чем сильные. Чем выше магнитуда землетрясения, тем реже оно происходит. Данное землетрясение уникально значением своей магнитуды. В настоящее время магнитуду оценивают до 8,7, но оно будет уточняться. Это делает его одним из сильнейших землетрясений в регионе за последние десятилетия. Подобные сильные землетрясения происходили в прошлом. Например, землетрясение 4 ноября 1952 года магнитудой 9,0 входит в пятерку сильнейших землетрясений нашей планеты.

8,7 составила магнитуда землетрясения на Камчатке

Таким образом, хотя столь сильные землетрясения редки, они являются типичными для геодинамических условий Камчатки и с определенной повторяемостью будут происходить и в будущем.

Есть ли связь между глобальным потеплением и землетрясениями?

Глобальное потепление не вызывает землетрясения напрямую, поскольку тектонические процессы происходят в литосфере и мантии на глубинах десятков километров, где температура и давление гораздо выше, чем климатические воздействия на поверхности.

Фото: Пресс-служба Кроноцкого заповедника / РИА Новости

Однако возможны косвенные эффекты, способные повлиять на слабую сейсмичность в отдельных регионах:

— таяние ледников и изменение массы на поверхности;

— увеличение осадков, повышение уровня водоемов;

— рост уровня океана и изменение давления на дно.

Эти процессы могут вызывать слабые землетрясения в зонах с высоким напряжением в коре, особенно в регионах с историческим оледенением. Однако они не инициируют крупные тектонические землетрясения и не являются их причиной.

Какие еще регионы России в зоне риска? Я имею в виду землетрясения с последующей угрозой цунами?

В России немногие регионы подвержены риску землетрясений, способных вызвать цунами. Такие события возможны только у морских побережий и при этом в зонах, где есть активная субдукция или крупные тектонические разломы. Прежде всего, это Камчатка и Курильские острова, а также Сахалин (южная часть и остров Итуруп).

Это первое по такой мощности цунами с 1952 года. Есть вероятность, что из-за климатических факторов такие события будут происходить чаще?

Чем выше магнитуда землетрясения, тем реже оно происходит. Для сильнейших землетрясений период повторяемости может достигать десятков и даже сотен лет. Сегодняшнее землетрясение вполне укладывается в наши представления о сейсмическом режиме Камчатского региона.

Фото: Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН / РИА Новости

Подобные землетрясения возможны в будущем, но через длительные периоды времени, и климатические факторы не могут инициировать подобные землетрясения и тем более не являются их причиной.

Есть связь между временем года и сейсмической активностью?

В глобальном масштабе сейсмическая активность не зависит от времени года. Основная причина землетрясений — движение литосферных плит, происходящее постоянно и не зависящее от времени года. При этом некоторые исследования показывают слабую, но устойчивую сезонную модуляцию сейсмичности в отдельных регионах и при наличии специфических условий (таяние снега и ледников, осадки, заполнение водохранилищ плотин). Как правило, речь идет о слабых землетрясениях с магнитудами менее 4.