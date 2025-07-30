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13:07, 30 июля 2025ЭкономикаЭксклюзив

«Такое может повториться». Землетрясение на Камчатке оказалось уникальным. Что в нем необычного?

Сейсмолог Морозов: Землетрясение на Камчатке уникально значением своей магнитуды
Кирилл Луцюк

Фото: Administration of the Governor of Kamchatka Krai / Reuters

Утром в среду, 30 июля, на Камчатке произошло мощное землетрясение, после которого цунами обрушилось на Курильские острова. По предварительным данным, его эпицентр находился в акватории Тихого океана, примерно в 160 километрах к югу от Камчатского полуострова, на глубине 32 километров. Поначалу специалисты РАН присвоили ему магнитуду 7,5, затем повысили ее до 8,5, а после этого — до 8,7. Землетрясение оказалось самым мощным с 1952 года. Корреспондент «Ленты.ру» поговорил с ведущим научным сотрудником лаборатории сейсмической опасности Института физики Земли РАН, доктором технических наук Алексеем Морозовым и выяснил, в чем уникальность этого природного явления.

«Ленты.ру»: Насколько это землетрясение типично для этого региона?

Камчатский регион является одним из самых сейсмически активных в России и мире. В этой зоне происходит столкновение океанической Тихоокеанской плиты с Охотской континентальной плитой. Океаническая плита погружается под континентальную. Именно в таких зонах происходят наиболее мощные и глубокие землетрясения на планете, а также наблюдается высокая вулканическая активность.

Что произошло?

  • Утром 30 июля на Камчатке произошло землетрясение
  • Ему присвоили магнитуду 8,7
  • Землетрясение оказалось самым мощным для региона с 1952 года
  • После землетрясения начал развиваться сильный афтершоковый процесс
  • Ощутимые толчки будут продолжаться еще не менее месяца
  • Из-за землетрясения возникло цунами, которое обрушилось на Курильские острова
  • В Северо-Курильском районе зафиксированы четыре волны
  • В Северо-Курильске был затоплен порт, а также рыбопромышленное предприятие «Алаид»
  • В районе введен режим ЧС
  • О режиме ЧС сообщил и мэр Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев
  • Угрозу цунами объявили в других странах
  • В Японии власти предупредили об образовании цунами высотой до трех метров на Тихоокеанском побережье
  • Жителям населенных пунктов от префектуры Хоккайдо до префектуры Вакаяма рекомендовали эвакуироваться
  • Метеорологическое управление Тайваня также объявило угрозу цунами
  • Власти Калифорнии сообщили, что первые волны цунами стали достигать побережья штата
  • Предупреждение о возможном цунами появилось и в Канаде

Землетрясения различной магнитуды здесь происходят постоянно. Небольшие — значительно чаще, чем сильные. Чем выше магнитуда землетрясения, тем реже оно происходит. Данное землетрясение уникально значением своей магнитуды. В настоящее время магнитуду оценивают до 8,7, но оно будет уточняться. Это делает его одним из сильнейших землетрясений в регионе за последние десятилетия. Подобные сильные землетрясения происходили в прошлом. Например, землетрясение 4 ноября 1952 года магнитудой 9,0 входит в пятерку сильнейших землетрясений нашей планеты.

8,7

составила магнитуда землетрясения на Камчатке

Таким образом, хотя столь сильные землетрясения редки, они являются типичными для геодинамических условий Камчатки и с определенной повторяемостью будут происходить и в будущем.

Есть ли связь между глобальным потеплением и землетрясениями?

Глобальное потепление не вызывает землетрясения напрямую, поскольку тектонические процессы происходят в литосфере и мантии на глубинах десятков километров, где температура и давление гораздо выше, чем климатические воздействия на поверхности.

Фото: Пресс-служба Кроноцкого заповедника / РИА Новости

Однако возможны косвенные эффекты, способные повлиять на слабую сейсмичность в отдельных регионах:

— таяние ледников и изменение массы на поверхности;
— увеличение осадков, повышение уровня водоемов;
— рост уровня океана и изменение давления на дно.

Эти процессы могут вызывать слабые землетрясения в зонах с высоким напряжением в коре, особенно в регионах с историческим оледенением. Однако они не инициируют крупные тектонические землетрясения и не являются их причиной.

Какие еще регионы России в зоне риска? Я имею в виду землетрясения с последующей угрозой цунами?

В России немногие регионы подвержены риску землетрясений, способных вызвать цунами. Такие события возможны только у морских побережий и при этом в зонах, где есть активная субдукция или крупные тектонические разломы. Прежде всего, это Камчатка и Курильские острова, а также Сахалин (южная часть и остров Итуруп).

Это первое по такой мощности цунами с 1952 года. Есть вероятность, что из-за климатических факторов такие события будут происходить чаще?

Чем выше магнитуда землетрясения, тем реже оно происходит. Для сильнейших землетрясений период повторяемости может достигать десятков и даже сотен лет. Сегодняшнее землетрясение вполне укладывается в наши представления о сейсмическом режиме Камчатского региона.

Фото: Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН / РИА Новости

Подобные землетрясения возможны в будущем, но через длительные периоды времени, и климатические факторы не могут инициировать подобные землетрясения и тем более не являются их причиной.

Есть связь между временем года и сейсмической активностью?

В глобальном масштабе сейсмическая активность не зависит от времени года. Основная причина землетрясений — движение литосферных плит, происходящее постоянно и не зависящее от времени года. При этом некоторые исследования показывают слабую, но устойчивую сезонную модуляцию сейсмичности в отдельных регионах и при наличии специфических условий (таяние снега и ледников, осадки, заполнение водохранилищ плотин). Как правило, речь идет о слабых землетрясениях с магнитудами менее 4.

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